Il classe 2005 ha siglato la sua prima rete al Meazza in maglia nerazzurra: ha segnato almeno una rete in ogni torneo

L’Inter ha fatto il suo. I nerazzurri battono il Venezia 5-1 e volano ai quarti di finale di Coppa Italia affronterà a San Siro la vincente di Roma-Torino, in programma il 13 gennaio.

La scena è tutta per l’attacco nerazzurro, con quattro gol delle punte di Chivu, che li ha ruotati e ha ottenuto il massimo con Thuram (autore di una doppietta), Bonny (subentrato al posto del connazionale) e soprattutto Pio Esposito, alla prima rete con la maglia dell'Inter a San Siro.

“Il “Best Italian Golden Boy” si era già sbloccato nel “suo” stadio con la Nazionale l’11 novembre, stappando la sfida contro la Norvegia, terminata però 4-1 per gli scandinavi. Ieri sera invece, ha realizzato il bel 2-0 con un esterno destro di controbalzo da fuori area; rete che gli aveva predetto Calhanoglu che infatti l'attaccante campano è andato subito a cercare dopo l'esultanza di rito, quella in cui mostra i bicipiti muscolosi. A 20 anni Pio Esposito ha già trovato il gol in tutte le competizioni affrontate con l'Inter: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Mondiale per Club”.