“Nella notte in cui il Venezia avrebbe avuto la possibilità di vincere a San Siro ha deciso di schierare la seconda squadra in quarta maglia. È difficile criticarlo: se non ha la rosa delle grandi di Serie A, e in Serie A vuoi tornarci, meglio non rischiare gli uomini migliori in un trofeo che sai di non poter vincere. Alla faccia della metafora di Davide e Golia, sempre meno efficace nell’era attuale, in cui la distanza fra club ricchi e meno ricchi è siderale”.