Inter, Pio Esposito strega l’Arsenal: i tifosi invocano il suo acquisto, Arteta…

I tifosi inglesi spingono sui social per il suo arrivo ai Gunners: la mossa di Arteta dopo il suo ingresso e l'idea di Chivu

Alessandro De Felice Redattore 22 gennaio 2026 (modifica il 22 gennaio 2026 | 11:32)

Mezz’ora finale per incantare tutti, anche i tifosi avversari. Pio Esposito ha subito convinto anche i fan dei Gunners, durante l’ultimo spezzone di Inter-Arsenal. I commenti social convinti confermano: il pubblico di fede Arsenal è rimasto folgorato dall’impatto dello “scugnizzo nerazzurro”, come sottolinea il Corriere dello Sport.

“Per l’approccio che ha avuto quando è sceso in campo, ma anche per la lucidità e l’intelligenza delle sue giocate. Ha preso a spallate il muro dei Gunners in maniera talmente vigorosa da far tremare il settore ospiti. Insomma, ha dimostrato di avere tutto per non sfigurare in una partita così importante e in un contesto così ambizioso”.

Una conferma per Pio dopo le prove precedenti nel cammino europeo, dove ha trovato il gol in casa dell’Union Saint-Gilloise e due assist, sempre in Belgio e col Kairat.

“Ha avuto un’influenza sul match che forse neanche il tecnico spagnolo si aspettava. Lo ha costretto a un certo punto a correre ai ripari, per evitare che la miglior difesa della competizione crollasse sotto i colpi del gigante interista. Messo ampiamente in difficoltà Mosquera, uscito sconfitto dal braccio di ferro ingaggiato a più riprese, Esposito non è riuscito poi a fare altrettanto con il subentrato Gabriel”.

Il numero 94 sembra essere quello più in forma tra gli attaccanti dell’Inter e soprattutto riesce a calare nel contesto a prescindere dal tipo di utilizzo, sia dall’inizio che a gara in corso.

“Chivu sembra intenzionato a dargli ancora maggiore continuità, approfittando anche del pieno di entusiasmo e convinzione generato dagli ultimi risultati. Il grande exploit ha sicuramente convinto ancora di più tutta l’Inter di quanto vincente sia stata la scelta di tenerlo e non mandarlo in prestito la scorsa estate”.

Il Corriere dello Sport aggiunge:

“Dovranno farsene una ragione i tifosi dell’Arsenal, scatenati via social. In tanti hanno subito provato a spingere per inserirlo nella lista della spesa del direttore sportivo Andrea Berta addirittura per l’immediato. Esposito però ha voglia di gonfiare ancora i muscoli per la sua Inter. Vuole confermarsi un fattore determinante”.