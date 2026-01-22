Il Pisa si prepara alla sfida del Meazza contro l’Inter con la novità Durosinmi. L’attaccante nigeriano, in gol all’esordio contro l’Atalanta, partirà titolare a San Siro nel match di domani sera.
Inter-Pisa, Gilardino studia la mossa Durosinmi dal 1′: due rientri a San Siro
“Gilardino sta valutando seriamente di lanciarlo dal primo minuto proprio nella sfida contro la capolista Inter” scrive il Corriere dello Sport.
“Non è scontato, dato che l’attaccante nigeriano non gioca una partita intera dalla metà di dicembre, quando si è fermato il campionato deco, e quindi potrebbe avere qualche problema di tenuta sulla lunghezza dei novanta minuti. Ma se avesse almeno un’ora nelle gambe, è probabile che il tecnico dei nerazzurri toscani affidi a lui la guida dell’attacco nerazzurro, con Meister pronto a dargli il cambio”.
In difesa è pronto il rientro di capitan Caracciolo che ha scontato il turno di squalifica, mentre ci sarà anche l’ex Akinsanmiro, tornato dalla Coppa d’Africa cui ha partecipato con la Nigeria pur senza mai scendere in campo.
