Inter, Pio Esposito si candida: col Pisa Mkhitaryan dal 1′, De Vrij spera. Sucic…

La probabile formazione nerazzurra e le possibili scelte di Chivu in vista della sfida in programma domani sera
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Archiviare l’Arsenal e pensare subito al Pisa. È questo l’obiettivo dell’Inter, che domani affronterà i nerazzurri toscani guidati da Alberto Gilardino a San Siro. Per la squadra di Chivu si tratta già della giornata di vigilia.

Il tecnico dei nerazzurri dovrà fare grande attenzione alle rotazioni da proporre.

Oggi terrà a rapporto la squadra ad Appiano Gentile nell'unico vero allenamento prima della gara, dopo il lavoro di scarico affrontato nella giornata di ieri. Diventa legittimo attendersi qualche novità in ogni reparto, senza sottovalutare l'impegno, ma facendo leva anche sulla spinta di chi ha giocato meno nelle ultime partite” scrive il Corriere dello Sport.

Bisseck e De Vrij sperano in una maglia da titolare, così come Carlos Augusto a sinistra, che potrebbe far rifiatare uno tra Bastoni e Dimarco.

In mezzo al campo Mkhitaryan può giocare al posto di uno tra Barella e Zielinski, costretti agli straordinari nell’ultimo periodo. Sucic, invece, va verso la conferma: “Chivu è rimasto soddisfatto della sua prova in Champions del croato che cerca continuità”.

A destra potrebbe rivedersi Darmian a gara in corso, mentre in avanti Pio Esposito si candida per una maglia da titolare: ballottaggio tra lui e Bonny per una maglia al fianco di Lautaro Martinez.

