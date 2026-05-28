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Libero / Inter, dilemma Stankovic e trattativa Jones: le cifre. Via un nome dalla lista?
Nel mercato estivo dell’Inter, uno dei nomi caldi è senza dubbio quello di Aleksandar Stankovic. Il centrocampista serbo classe 2005 era stato ceduto per 10 milioni la scorsa estate al Bruges e verrà riacquistato attraverso la clausola da 23 milioni presente nell’accordo.
In casa nerazzurro c’è un dilemma, come spiega il quotidiano Libero:
“In Belgio e soprattutto in Champions, il ragazzo ha mostrato qualità spiccate, tanto da portare il suo valore di mercato a raggiungere i 40 milioni di euro, cifra che indurrà l’Inter a profonde riflessioni: tenerlo a prescindere, rinunciando quindi a un gruzzoletto utile per il mercato o, appunto, approfittare dell’occasione per passare all’incasso e provare a rinforzare la squadra?”.
Come raccontato da FCInter1908, ieri il centrocampista era a Milano per le classiche visite al Coni e per i dialoghi con la società sul futuro.
L’Inter, intanto, si muove a centrocampo per Curtis Jones e in difesa:
“Al momento i discorsi con gli inglesi hanno marcato una distanza di almeno una decina di milioni di euro, 20 sono i milioni offerti dal club di viale della Liberazione, ma da Liverpool hanno risposto con una richiesta da 30 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.
“Per la difesa, invece, Muharemovic (23) non sembra essere più un nome, mentre avanza la candidatura di Solet (26). Inoltre, c’è da colmare la lacuna del centrale, vista la partenza di Francesco Acerbi (38)”.
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