Il club nerazzurro si muove su diversi fronti in entrata e in uscita: attesa la decisione sul centrocampista serbo

Alessandro De Felice Redattore 28 maggio 2026 (modifica il 28 maggio 2026 | 12:32)

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Nel mercato estivo dell’Inter, uno dei nomi caldi è senza dubbio quello di Aleksandar Stankovic. Il centrocampista serbo classe 2005 era stato ceduto per 10 milioni la scorsa estate al Bruges e verrà riacquistato attraverso la clausola da 23 milioni presente nell’accordo.

In casa nerazzurro c’è un dilemma, come spiega il quotidiano Libero:

“In Bel­gio e soprat­tutto in Cham­pions, il ragazzo ha mostrato qua­lità spic­cate, tanto da por­tare il suo valore di mer­cato a rag­giun­gere i 40 milioni di euro, cifra che indurrà l’Inter a pro­fonde rifles­sioni: tenerlo a pre­scin­dere, rinun­ciando quindi a un gruz­zo­letto utile per il mer­cato o, appunto, appro­fit­tare dell’occa­sione per pas­sare all’incasso e pro­vare a rin­for­zare la squa­dra?”.

L’Inter, intanto, si muove a centrocampo per Curtis Jones e in difesa:

“Al momento i discorsi con gli inglesi hanno mar­cato una distanza di almeno una decina di milioni di euro, 20 sono i milioni offerti dal club di viale della Libe­ra­zione, ma da Liver­pool hanno rispo­sto con una richie­sta da 30 milioni di euro più una per­cen­tuale sulla futura riven­dita.

“Per la difesa, invece, Muharemovic (23) non sem­bra essere più un nome, men­tre avanza la can­di­da­tura di Solet (26). Inol­tre, c’è da col­mare la lacuna del cen­trale, vista la par­tenza di Fran­ce­sco Acerbi (38)”.