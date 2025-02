Niente aggancio al Napoli, anzi per l'Inter a Firenze è arrivata una sconfitta netta e che preoccupa. Preoccupa soprattutto per come è arrivata, perché la squadra di Inzaghi è scesa in campo senza energie, soprattutto mentali. "Allarme scudetto. Altro che aggancio al Napoli, l’Inter sprofonda a Firenze e resta a -3, complicando dannatamente il suo cammino in campionato. Ma, al di là di una sconfitta nettissima, è la prestazione dei nerazzurri a lasciare sconcertati".

"Non si è salvato nessuno. Nemmeno chi è entrato in corsa e che ha perfino fatto peggio di chi ha cominciato. E’ stato come se Lautaro e soci avessero consumato tutte le loro energie, fisiche e mentali, inseguendo la rimonta nel derby. Strappato il pareggio nel recupero, si sono completamente scaricati. E, arrivati all’ottava gara in 24 giorni, non hanno trovato la scintilla per riaccendersi", è l'analisi del Corriere dello Sport.