CorSera – Inter, primo derby da titolare per Esposito: in tribuna una presenza speciale

Il focus dal quotidiano sulla grande notte che attende l'attaccante nerazzurro che spera nella definitiva consacrazione
Daniele Vitiello
Batterà forte il cuore di Pio Esposito domani sera al Meazza. Milan-Inter dell'8 marzo 2026 sarà per lui il primo da titolare in maglia nerazzurra tra i grandi. Un traguardo niente male, ma allo stesso momento anche un punto di partenza verso ulteriori conquiste. Alcune da inseguire proprio a stretto giro. Si legge infatti sul Corriere della Sera:

"Pio è al primo derby da titolare e a 18 giorni da Italia-Irlanda del Nord che segnerà il nostro destino vuole fare felice Chivu ma anche il c.t. Gattuso, presente in tribuna come il patron rossonero Cardinale che oggi sarà a Milanello".

