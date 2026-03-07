Batterà forte il cuore di Pio Esposito domani sera al Meazza. Milan-Inter dell'8 marzo 2026 sarà per lui il primo da titolare in maglia nerazzurra tra i grandi. Un traguardo niente male, ma allo stesso momento anche un punto di partenza verso ulteriori conquiste. Alcune da inseguire proprio a stretto giro. Si legge infatti sul Corriere della Sera:

"Pio è al primo derby da titolare e a 18 giorni da Italia-Irlanda del Nord che segnerà il nostro destino vuole fare felice Chivu ma anche il c.t. Gattuso, presente in tribuna come il patron rossonero Cardinale che oggi sarà a Milanello".