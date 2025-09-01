Repubblica – Inter, probabile che contro la Juventus dopo la sosta Chivu…

"È probabile che dopo la pausa, magari già nella sfida con la Juve allo Stadium, il tecnico prenderà coraggio e proporrà un’Inter più sua. La riproposizione del 3-5-2 di Inzaghi ha funzionato contro un Torino inesistente, ma non ha retto al crash-test di una squadra fisica e bene organizzata come l’Udinese".