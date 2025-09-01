Repubblica – Inter, probabile che contro la Juventus dopo la sosta Chivu…

Dopo la sconfitta contro l'Udinese, Chivu cambierà qualcosa, anche in vista del derby d'Italia contro la Juventus? Secondo Repubblica, questo è uno scenario possibile:
Dopo la sconfitta contro l'Udinese, Chivu cambierà qualcosa, anche in vista del derby d'Italia contro la Juventus?
"È probabile che dopo la pausa, magari già nella sfida con la Juve allo Stadium, il tecnico prenderà coraggio e proporrà un’Inter più sua. La riproposizione del 3-5-2 di Inzaghi ha funzionato contro un Torino inesistente, ma non ha retto al crash-test di una squadra fisica e bene organizzata come l’Udinese".
"Forse tanto vale sparigliare, nel modulo e nell’approccio, sempre che i calciatori in rosa consentano variazioni sul tema. Ed è tutto da dimostrare".
(Fonte: La Repubblica)
