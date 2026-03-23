FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Libero – Inter, problema pure tattico: le trame di Inzaghi non esistono più. E gioca come se…

news

Libero – Inter, problema pure tattico: le trame di Inzaghi non esistono più. E gioca come se…

Libero – Inter, problema pure tattico: le trame di Inzaghi non esistono più. E gioca come se… - immagine 1
Secondo Libero, alla base degli ultimi risultati negativi dell'Inter ci sarebbe un problema non solo mentale, ma anche tattico
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Secondo Libero, alla base degli ultimi risultati negativi dell'Inter ci sarebbe un problema non solo mentale, ma anche tattico. Scrive il quotidiano:

Libero – Inter, problema pure tattico: le trame di Inzaghi non esistono più. E gioca come se…- immagine 2
Getty Images

"L'Inter è vuota, gioca come se fosse una partita di poco valore, quando in realtà è un crocevia per lo scudetto. Anzi, visto che questa volta sia il Milan sia il Napoli hanno vinto, è 'il' crocevia per lo scudetto".

Libero – Inter, problema pure tattico: le trame di Inzaghi non esistono più. E gioca come se…- immagine 3

"Ma il difetto nerazzurro non è solo mentale: è anche tattico. Le interconnessioni che avevano reso l'Inter di Inzaghi unica non ci sono più ed è svanita anche la pressione alta che Chivu aveva introdotto nella prima parte di stagione".

(Fonte: Libero)

Leggi anche
Inter, un punto che rallenta la fuga e che lascia un interrogativo grosso così
Agresti: “Inter ha perso serenità, diventa ansiosa. Un giocatore è l’emblema del...

© RIPRODUZIONE RISERVATA