Secondo Libero, alla base degli ultimi risultati negativi dell'Inter ci sarebbe un problema non solo mentale, ma anche tattico. Scrive il quotidiano:
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Libero – Inter, problema pure tattico: le trame di Inzaghi non esistono più. E gioca come se…
Secondo Libero, alla base degli ultimi risultati negativi dell'Inter ci sarebbe un problema non solo mentale, ma anche tattico
"L'Inter è vuota, gioca come se fosse una partita di poco valore, quando in realtà è un crocevia per lo scudetto. Anzi, visto che questa volta sia il Milan sia il Napoli hanno vinto, è 'il' crocevia per lo scudetto".
"Ma il difetto nerazzurro non è solo mentale: è anche tattico. Le interconnessioni che avevano reso l'Inter di Inzaghi unica non ci sono più ed è svanita anche la pressione alta che Chivu aveva introdotto nella prima parte di stagione".
(Fonte: Libero)
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