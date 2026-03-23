"Pio illusione per l’Inter dopo 39’’. Il resto è tanta Fiorentina — che ha 40 punti in meno dei nerazzurri — fino al pareggio sacrosanto di Ndour nel finale. E alla parata, a recupero scaduto, di De Gea sempre su Pio: e chi se no?

"Per la squadra di Chivu (in tribuna per squalifica) è un punto che rallenta ulteriormente la fuga, un punto di domanda grosso così: dopo due pareggi e una sconfitta (e un altro pareggio in Coppa Italia), dov’è finita la squadra che da novembre a febbraio aveva scavato il solco e prima del derby dell’8 marzo sognava di andare a 13 punti dal Milan?".