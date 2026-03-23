Il vantaggio c’è ancora, ed è ancora bello ampio: sei punti sul Milan, sette sul Napoli. Se la questione fosse solo numerica, insomma, l’Inter avrebbe sempre in mano — e saldamente — lo scudetto, anche dopo il pareggio di Firenze. Il problema è che Chivu ha perso la sua squadra, quella che — tra un derby e l’altro — era stata capace di vincere quattordici partite su quindici, scavando un solco profondo (e apparentemente irrecuperabile) con tutte le rivali. Quell’Inter, l’Inter vera, o comunque l’Inter migliore, non esiste più: in tre giornate i nerazzurri hanno conquistato due punti; il Napoli gliene ha recuperati sette, il Milan quattro . La formazione di Chivu ha perso la serenità, diventa ansiosa, contro Atalanta e Fiorentina si è fatta raggiungere dopo essere andata in vantaggio. Manca Lautaro, e non è un’assenza da poco: senza di lui vengono meno gol, personalità, cattiveria. Ma l’Inter è comunque piena di campioni e ottimi calciatori: com’è possibile che sia andata così in difficoltà? E — soprattutto — riuscirà a venirne fuori prima di rovinare tutto? Di sicuro molti giocatori danno segnali inquietanti: Thuram, Bonny, Sommer, Acerbi, Luis Henrique, Bastoni già prima del caso Kalulu e dell’infortunio. L’emblema del periodo nero è Barella, che a Firenze ha finalmente giocato una partita alla Barella — l’assist, la corsa, la sostanza, insomma una gara positiva — ma ha rovinato tutto con l’errore che ha portato i viola al pareggio. Nell’ultimo lustro l’Inter ha già buttato un paio di scudetti che sentiva suoi: uno se l’è preso Pioli, l’altro Conte. Occorre che riparta in fretta affinché quei disastri non si ripetano.