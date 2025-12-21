"Non c’è stato l’atteso rendez vous a Riad fra l’Inter e Simone Inzaghi. L’ex tecnico nerazzurro, da giugno alla guida dell’Al-Hilal, aveva annunciato che avrebbe salutato la sua vecchia squadra, ma né giovedì, quando l’Inter è arrivata in Arabia Saudita, né venerdì, giorno della partita col Bologna, Inzaghi si è palesato nelle “zone” interiste". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al mancano incrocio tra l'ex tecnico nerazzurro e la squadra e la dirigenza interista.
"Questione di opportunità, per non disturbare i giocatori alla vigilia della gara o altro - rapporti comunque non più idilliaci dopo l’addio post finale di Champions? -, non è dato saperlo", commenta poi Tuttosport che sottolinea, invece, come Theo Hernandez abbia salutato il Milan e lo stesso fece Pioli, allora allenatore dell'Al Nassr, un anno fa.
"Di sicuro dirigenti e giocatori dell'Inter hanno salutato alcuni membri dello staff di Inzaghi che invece si sono presentati, recandosi pure allo stadio per vedere il match col Bologna", la chiosa del quotidiano.
