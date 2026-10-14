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"C'è un’Inter in Italia e un’altra in Europa. Lo certificano le 7 sconfitte nelle ultime 8 uscite in Champions. Anche il Bruges, infatti, ha fatto festa a San Siro, addirittura rifilando 4 sberle ai nerazzurri, 3 delle quali le ha firmate (sotto gli occhi di un emissario di Mancini) uno straordinario Tresoldi". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport sul KO per 4-3 dell'Inter in Champions contro il Bruges.

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"È come se, passando dal palcoscenico nostrano a quello del Vecchio Continente, i nerazzurri perdessero sicurezza, convinzione e determinazione. Si moltiplicano gli errori e gli avversari ne approfittano. Sarebbe sbagliato, però, pensare che non ci sia pure un problema tattico. Perché alzarsi con tanti uomini, finisce per sguarnire la retroguardia. Che, di suo, è tutt'altro che ermetica: 14 gol incassati in 8 gare.

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E, se non si sfruttano le occasioni, poi si finisce per pagare dazio. Era accaduto anche a Madrid: ieri sera se n’è avuta la riprova. In questo modo, non solo la Champions non può essere un sogno, ma rischia di trasformarsi in incubo. Vero che il tempo per rimediare c’è, anche se la strada per gli ottavi diretti è già maledettamente in salita, ma occorre fare in fretta", sottolinea poi il CorSport.