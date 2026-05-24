"Alla fiera della spensieratezza, Bologna e Inter espongono le inevitabili distrazioni di fine stagione generando un pareggio strano e imperfetto. Sei gol, in un pomeriggio caldissimo, sono il premio meritato per gli oltre trentamila spettatori del Dall’Ara, che hanno incitato fino all’ultimo la loro squadra rimasta senza Europa, e un congedo dignitoso per tutti i partecipanti alla sfilata. I campioni hanno rischiato di steccare l’ultima recita, scivolando sull’1-3 a inizio ripresa, ma hanno reagito con l’orgoglio di chi non accetta di perdere neppure un torneo di burraco. E grazie agli strappi di Andy Diouf hanno riacchiappato la partita. È intrigante il processo di crescita del francesino, che Chivu sta addestrando al ruolo di esterno destro: estro, dribbling e piede, non solo il sinistro, gli consentono di sovvertire equilibri consolidati. Se imparerà anche la disciplina tattica, e quindi la fase difensiva, sarà un rinforzo utile per il futuro. Ieri intanto ha prodotto la rete del 3-2, saltando in blocco Miranda e Pobega e calciando sul palo prima che Pio Esposito sfruttasse il rimbalzo a porta vuota, e in prima persona ha confezionato il primo gol in Serie A con un destro potente", sottolinea La Gazzetta dello Sport.