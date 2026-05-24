"Il capitano, in quanto tale, non ha abbandonato la nave prima del previsto. Lascia o raddoppia? Lautaro gioca soltanto per la seconda. E, anzi, invece che moltiplicare per due ora ha tutta l’intenzione di triplicare. Dopo lo scudetto e la Coppa Italia messi in bacheca, punta al personalissimo triplete stagionale guardando verso l’orizzonte che ora dice per lui soltanto: Mondiale. Una Coppa del Mondo da giocarsi da campione in carica e il cui inizio è distante appena 19 giorni da questo Bologna-Inter. Ma all’ultimo appuntamento della Serie A non voleva proprio mancare. Chi non era al meglio fisicamente, come Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu, si è sganciato da Appiano Gentile già da giorni; poi è stato il turno di Manuel Akanji e Denzel Dumfries, altri interisti mondiali “liberati” da Cristian Chivu e dal club prima del previsto. Lautaro no", sottolinea La Gazzetta dello Sport.