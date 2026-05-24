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Inter, Lautaro non si ferma mai. Nel mirino c’è già il Mondiale: una data cerchiata in rosso
Da oggi Lautaro Martinez inizierà a pensare al Mondiale con l'Argentina, fino a ieri c'era solo l'Inter per il capitano. L'attaccante è stato presente anche nell'ultima uscita stagionale dei nerazzurri in casa del Bologna, finita 3-3.
"Il capitano, in quanto tale, non ha abbandonato la nave prima del previsto. Lascia o raddoppia? Lautaro gioca soltanto per la seconda. E, anzi, invece che moltiplicare per due ora ha tutta l’intenzione di triplicare. Dopo lo scudetto e la Coppa Italia messi in bacheca, punta al personalissimo triplete stagionale guardando verso l’orizzonte che ora dice per lui soltanto: Mondiale. Una Coppa del Mondo da giocarsi da campione in carica e il cui inizio è distante appena 19 giorni da questo Bologna-Inter. Ma all’ultimo appuntamento della Serie A non voleva proprio mancare. Chi non era al meglio fisicamente, come Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu, si è sganciato da Appiano Gentile già da giorni; poi è stato il turno di Manuel Akanji e Denzel Dumfries, altri interisti mondiali “liberati” da Cristian Chivu e dal club prima del previsto. Lautaro no", sottolinea La Gazzetta dello Sport.
"Come ha chiarito anche Chivu, Lauti doveva mettere minuti utili nelle gambe dopo gli stop e gli acciacchi al polpaccio che l’hanno frenato in due parentesi della stagione e voleva guidare i suoi anche nell’ultima gara di un’altra Serie A da incorniciare. Manifesto della simbiosi tra Lautaro e la sua Inter. Per le vacanze ci sarà tempo, ora il biglietto aereo lo porterà dall’altro lato dell’oceano per unirsi all’Albiceleste di Scaloni. Per uno come lui che vive di sfide, la prossima data cerchiata in rosso sul calendario è mercoledì 17 giugno, giorno del debutto Mondiale contro l’Algeria. Carico, tirato a lucido, affamato. L’Inter come spinta per l’Argentina. E viceversa. Perché dopo l’America ad agosto ci sarà nuovamente il nerazzurro, con un altro scudetto da capitano nel mirino", aggiunge il quotidiano.
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