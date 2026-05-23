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Inter, Chivu ha un ultimo sfizio da togliersi a Bologna. E Lautaro eguaglia Meazza

Inter, Chivu ha un ultimo sfizio da togliersi a Bologna. E Lautaro eguaglia Meazza - immagine 1
I nerazzurri chiuderanno ufficialmente la stagione 2025/26 questo pomeriggio al Dall'Ara contro i rossoblu
Fabio Alampi Redattore 

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Ultima gara stagionale per l'Inter, che scende in campo oggi alle 18 allo stadio Dall'Ara contro il Bologna. Una passerella finale per i campioni d'Italia, come scrive il Corriere della Sera: "Lautaro ha bisogno di giocare per arrivare nel modo migliore al Mondiale, quindi a Bologna sarà lui l'attrazione principale dell'Inter oggi pomeriggio.

Inter, Chivu ha un ultimo sfizio da togliersi a Bologna. E Lautaro eguaglia Meazza- immagine 2
Getty Images

Ripresentarsi in uno stadio dove ha lasciato punti decisivi per gli scudetti sfuggiti nel 2022 e nel 2025 è l'ultimo sfizio stagionale che si toglie Cristian Chivu, prima di costruire assieme alla società l'Inter che verrà. Intanto Calhanoglu, Thuram, Akanji e Dumfries sono già in vacanza, per rifiatare o nel caso del turco per recuperare al meglio la condizione fisica in vista proprio del Mondiale.

Inter Chivu
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Contro la squadra di Italiano, Lautaro diventerà ufficialmente il secondo interista della storia a vincere due volte scudetto e classifica marcatori, eguagliando 78 anni dopo Giuseppe Meazza, che però non fece l'accoppiata con la Coppa Italia. Il «Dall'Ara» è lo stadio in cui il Toro ha giocato più minuti senza mai segnare, ben 429. Troppi per i suoi gusti".

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