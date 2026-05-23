Ultima gara stagionale per l'Inter, che scende in campo oggi alle 18 allo stadio Dall'Ara contro il Bologna . Una passerella finale per i campioni d'Italia, come scrive il Corriere della Sera: "Lautaro ha bisogno di giocare per arrivare nel modo migliore al Mondiale, quindi a Bologna sarà lui l'attrazione principale dell'Inter oggi pomeriggio.

Ripresentarsi in uno stadio dove ha lasciato punti decisivi per gli scudetti sfuggiti nel 2022 e nel 2025 è l'ultimo sfizio stagionale che si toglie Cristian Chivu, prima di costruire assieme alla società l'Inter che verrà. Intanto Calhanoglu, Thuram, Akanji e Dumfries sono già in vacanza, per rifiatare o nel caso del turco per recuperare al meglio la condizione fisica in vista proprio del Mondiale.