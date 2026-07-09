"Davanti al pm Maurizio Ascione, titolare dell’inchiesta ma prossimo a trasferirsi a Roma all’Eppo, e al procuratore aggiunto Paolo Ielo, Rocchi ha respinto ogni addebito. A dispetto del presunto concerto, la scelta di Mariani sarebbe stata inoltre oggetto di lamentela da parte dell’Inter, carpita in un’intercettazione - sono ripartite da tre mesi - e riferita da un esponente dell’Aia: Rocchi ne avrebbe difeso la bontà (Torino-Inter finì 2-2 con rimonta granata anche grazie a un rigore per mani di Carlos Augusto)".