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TS – Arbitri, quale dirigente dell’Inter parlava con Rocchi? In un’intercettazione…
Nelle intercettazioni ripartite nell'ambito dell'inchiesta arbitri, secondo quanto riferisce Tuttosport, ce ne sarebbe anche una che coinvolge l'Inter, lamentatasi con Gianluca Rocchi per la designazione di Mariani per la partita contro il Torino di aprile, poi terminata 2-2. Scrive il quotidiano:
"Davanti al pm Maurizio Ascione, titolare dell’inchiesta ma prossimo a trasferirsi a Roma all’Eppo, e al procuratore aggiunto Paolo Ielo, Rocchi ha respinto ogni addebito. A dispetto del presunto concerto, la scelta di Mariani sarebbe stata inoltre oggetto di lamentela da parte dell’Inter, carpita in un’intercettazione - sono ripartite da tre mesi - e riferita da un esponente dell’Aia: Rocchi ne avrebbe difeso la bontà (Torino-Inter finì 2-2 con rimonta granata anche grazie a un rigore per mani di Carlos Augusto)".
"Il punto, anzitutto, è chi fosse l’interlocutore: i rapporti tra gli incaricati per i rapporti dell’Aia con i club - Riccardo Pinzani fino al 2025, poi Andrea De Marco - e i vari club referee manager sono insiti nella natura dei ruoli, come quelli con il designatore".
(Fonte: Tuttosport)
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