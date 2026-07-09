I dettagli emersi nelle ultime ore non darebbero ulteriore vigore alle tesi della Procura di Milano. L'inchiesta sugli arbitri, per questo motivo, sarebbe vicina all'archiviazione. Lo sostiene anche l'edizione odierna di Libero. Si legge infatti nel box tra le pagine sportive del quotidiano:

"L'inchiesta sugli arbitri è in dirittura d'arrivo: attesa per fine luglio la decisione su rinvio a giudizio o archiviazione. Intanto nel nuovo invito a comparire dell'ex designatore Rocchi si ipotizza il reato di frode sportiva <<in concorso con esponenti della società Inter», al momento non identificati. Tra le partite sotto la lente d'ingrandimento anche Inter-Verona del 3 maqgio 2025 e Torino-Inter, ma non ci sarebbero per ora indizi sufficienti a determinare effettive pressioni".