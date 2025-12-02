L'Inter avrà un periodo di partite complicate in cui dovrà tenere alta l'attenzione. Tra campionato, Champions e Supercoppa assalto alla vetta

"Domani si ricomincia con gli ottavi contro il Venezia la Coppa Italia, che l’anno scorso sfumò in uno dei tanti derby buttati allegramente alle ortiche. Il martedì dopo la sfida a Fabregas, arriverà a San Siro il Liverpool, gigante ammaccato ma pur sempre pericolosissimo. In quella notte di Champions si bruceranno energie psico-fisiche e la trasferta successiva in campionato, a Genoa, può essere scivolosa, vista la nuova anima fiera del Grifone con De Rossi in panchina", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Prima di tornare a giocare in Serie A, l’Inter ha comunque la pratica saudita in Supercoppa, altro rimpianto della stagione 2024-25, poi di ritorno completerà le feste con un trittico di sfide domestiche: a cavallo di Capodanno non ci si annoia perché a fine dicembre c’è l’Atalanta in trasferta e a inizio gennaio di nuovo il Bologna in casa. Il periodo segnato in rosso si chiude dopo la Befana, il 7 gennaio, in casa del Parma. Alla fine di quel turno, Chivu vorrebbe saldamente guardare tutti dall’alto. Del resto, accogliere in questo modo Conte nel suo vecchio stadio darebbe tutt’altra forza durante la Rumble", aggiunge Gazzetta.