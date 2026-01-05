Il quotidiano analizza la vittoria dei nerazzurri contro il Bologna e parla del lavoro dell'allenatore interista e di come sta cambiando la squadra

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 gennaio 2026 (modifica il 5 gennaio 2026 | 14:02)

"La testa, questa Inter non la perde. E per la prima volta centra la quinta vittoria consecutiva. Un filotto che comincia a farsi interessante, perché dimostra che il primato conquistato dieci giorni prima di Natale è una storia seria". Così il Corriere della Sera commenta la vittoria dell'Inter contro il Bologna a San Siro, dove i nerazzurri avranno diversi scontri diretti e potranno provare la loro corsa verso lo scudetto.

Domata "la bestia nera del Bologna era un passaggio necessario per i nerazzurri, per scrollarsi di dosso le tossine della Supercoppa persa ai rigori e soprattutto la serie recente di precedenti con un solo successo in sei partite", si legge ancora. "Stavolta l’Inter è cattiva, dal punto di vista agonistico, come chiede Chivu, anche se nella prima mezzora è un po’ morbida in area", si legge ancora sul quotidiano.

Lautaro segna da cinque partite in Serie A e dà un segnale su una squadra che "sta cambiando pelle per l’assenza di Dumfries e ci mette più fame, più qualità e più senso di responsabilità. Se l’affare Cancelo «è in una fase interlocutoria» (Marotta dixit), Chivu sta lavorando su un assetto capace di rendere più armonico lo sviluppo del gioco anche a destra, con Lautaro sempre uomo chiave", scrive il giornale.

L'Inter senza palla funziona con il 4-4-2, Dimarco è basso su Rowe. Luis Henrique è sempre più applicato nell'accompagnare le galoppate di Bisseck e gli inserimenti di Barella. Se basterà nel lungo periodo, se non dovesse arrivare Cancelo, sarà da vedere. Con il Napoli in arrivo pronto a dare risposte all'Inter.

(Fonte: Corriere della Sera)