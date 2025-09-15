Rabbia e delusione per il risultato, ma orgoglio per la prestazione: questo il sentimento in casa Inter dopo la sconfitta con la Juventus, la seconda nelle ultime tre gare.
Inter, rabbia e orgoglio: società con Chivu, ‘solito’ problema mentale. Il confronto…
“C’è anche la convinzione, infatti, di aver intrapreso un percorso di cambiamento. Che richiede tempo. Che presenta anche ostacoli, nonché possibili cadute. I cui segnali, tuttavia, sono incoraggianti. Insomma, occorre insistere, senza compiere passi indietro. Anzi, se necessario, si dovranno fare pure scelte pesanti”.
La società, come riferisce Il Corriere dello Sport, è al fianco del tecnico Cristian Chivu, convinta che il percorso intrapreso necessiti di tempo, pur con ostacoli e cadute. Alla Pinetina, ieri, la dirigenza al completo ha confermato il sostegno all’allenatore rumeno.
Il confronto ha ribadito un’analisi condivisa: contro la Juve, dopo aver rimontato due volte e ribaltato il risultato, l’Inter ha compromesso tutto negli ultimi minuti, subendo un gol su un errore tecnico di Sommer.
È mancata cattiveria, la capacità di essere “più sporchi” e concreti nel finale. La questione è mentale: già lo scorso anno le rimonte subite furono troppe, e il problema si ripresenta.
“La questione soprattutto è mentale. E le rimonte, peraltro, sono state troppe anche lo scorso anno. Se anche questa stagione è cominciata allo stesso modo, è questo il cambiamento più urgente da compiere rispetto al passato. Significa che chi non si adegua, chi non è pronto a cambiare il chip, rischia di rimanere fuori”.
Il tecnico ha sottolineato la necessità di meritocrazia e scelte pesanti: nessuno è intoccabile, come dimostrato dalla sostituzione di Lautaro e Barella allo Stadium.
Non è l’attacco il problema, con 9 reti segnate in 3 partite, ma le disattenzioni difensive individuali, le stesse viste anche nella scorsa stagione. Chivu, che aveva già spronato i giocatori nell’intervallo, ha ribadito il suo disappunto anche a fine gara.
Ora la svolta è attesa subito, tra Ajax e Sassuolo: due gare da vincere a tutti i costi.
