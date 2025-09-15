Si legge sul quotidiano: "La delicatezza del momento non sfugge a nessuno. La squadra gioca bene ma perde. Era dal 2011-12, con Gasperini, che non partiva peggio: un punto nelle prime tre partite effettive (la prima giornata era stata rinviata) e il tecnico fu esonerato. L'altro precedente è del 2000: 3 punti dopo 3 gare, Lippi aveva già salutato alla prima. Chivu, dopo il 4-3 di Torino, nello spogliatoio ha strigliato i giocatori.