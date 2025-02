"La voglia di rivincita è un fattore, inevitabilmente. È quella che guida Calhanoglu, che ancora non si dà pace per aver alzato bandiera bianca a Riad e che non accetta l’idea di uscire sconfitto contro la sua ex squadra. Prima di questa stagione, dal suo approdo in nerazzurro, aveva perso solo due volte su 11. Adesso, lui come i suoi compagni, deve gestire la rabbia di due ko sulle spalle. Per l’Inter è una gara chiave, inutile girare intorno alla questione. Lo è in termini di fiducia, ulteriore, per un prosieguo della stagione che potenzialmente può piazzare sulla strada dei nerazzurri altri quattro incroci con i rossoneri, tra Champions e Coppa Italia. Ma lo è anche in termini strettamente di campionato", analizza La Gazzetta dello Sport.