Il giornale torinese parla della vittoria dell'Inter con il Lecce arrivata dopo una gara difficile

Eva A. Provenzano Caporedattore 15 gennaio 2026 (modifica il 15 gennaio 2026 | 15:16)

È stata una partita difficile. Contro il Lecce l'Inter è dovuta andare oltre la mancanza di energie derivata dai tanti impegni ravvicinati. Il girone di andata si è concluso con il recupero di ieri sera e fa notare TuttoSport: "L’Inter, contro le ultime dieci in classifica le ha vinte tutte, mettendo in fila trenta punti. Il bilancio, aggiornato alla rete di Pio Esposito, vede 25 gol fatti e 4 subiti. Rendimento che dimostra quanta verità ci fosse nelle parole di Massimiliano Allegri sulla capacità che l’Inter possiede - a differenza della concorrenza, come dimostra pure lo 0-0 del Napoli con il Parma - di gestire con semplicità i match contro le medio-piccole".

«In passato le piccole venivano a San Siro e pensavano di aver fatto delle belle partite fino al 60'. Poi ne cominciava un'altra perché tu smettevi di correre e loro facevano 'ecco, benissimo: uno, due e tre'. Partita finita. Questa cosa l'Inter ce l'ha, noi la dobbiamo acquisire», ha detto qualche giorno fa l'allenatore rossonero.

La scossa — "In attesa di Como-Milan, Chivu è andato a nanna su un morbido cuscinone dato dai 6 punti di vantaggio sulle avversarie (che potrebbero ridursi a tre in caso di vittoria dei rossoneri sui ragazzini terribili di Fabregas) e lo ha fatto battendo un Lecce bravo a rimettersi in carreggiata dopo lo psicodramma di domenica con il Parma".

"L’Inter, dopo un primo tempo a ritmi balneari in cui ha costruito una sola occasione con Bonny, ha deciso di alzare il ritmo. A dare la scossa pure Chivu, coraggioso nel passaggio al 3-4-3 che è stato propedeutico alla rete rompighiaccio di Esposito. A impressionare è stato il modo in cui l’Inter, nonostante le difficoltà e un serbatoio evidentemente in riserva, è venuta a capo della pratica: senza fare grandi cose, la squadra di Chivu ha messo lì l’avversario, incapace di uscire dalla morsa e - poco a poco - lo ha stritolato. Ah, l’Inter è campione d’inverno: due volte su tre in Italia vuol dire scudetto", aggiunge il quotidiano torinese.

(fonte: TS)