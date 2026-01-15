"Titolo d’inverno, ma soprattutto un insperato +6 sul Napoli. In una serata complicata, l’Inter soffre le pene dell’inferno per mettere sotto un generoso Lecce, ma completa la sua missione, a differenza appunto dei partenopei, fermati dal Parma. Oggi toccherà al Milan provare a contenere lo scatto nerazzurro. Altrimenti, quella di ieri sera potrebbe essere la prima vera svolta del campionato". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito a Inter-Lecce, match deciso dal guizzo di Pio Esposito a 12' dalla fine.
CorSport: “Turnover Chivu non ha funzionato granché ma se l’Inter vince anche così…”
"Certo, Chivu può sorridere più che altro per il risultato, ma evidentemente c’è chi sta peggio. Peraltro gare del genere capitano in un campionato e se si portano a casa comunque sono segnali. Doveroso sottolineare come a vantaggio del tecnico rumeno ci sia una rosa che offre risorse e soluzioni. Il turnover iniziale non ha funzionato granché, ma dalla panchina ha comunque potuto pescare Esposito, che ha poi deciso la sfida. E anche il tridente, con Thuram e Lautaro, si è rivelato la mossa azzeccata per sfondare l’impianto difensivo disegnato da Di Francesco, comprensibilmente rammaricato al fischio finale", aggiunge poi il quotidiano.
Dopo un primo tempo al di sotto delle attese, l'Inter ha alzato il ritmo e la pressione nel secondo tempo. Falcone ha detto no al colpo di testa di Barella ma dopo l'inserimento di Esposito prima e Lautaro poi l'Inter ha aumentato i giri del suo motore. "Trovato da Zielinski in area, Pio ha prima appoggiato per il Toro, che ha sparato contro Falcone, non impeccabile nella respinta, per poi avventarsi lui per primo sul pallone, approfittando della scivolata di Siebert e depositandolo in rete. San Siro, dopo tanta attesa, si è sciolto. Al pari di Chivu e Kolarov corsi subito ad abbracciare il goleador", la chiosa del CorSport.
