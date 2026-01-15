"Certo, Chivu può sorridere più che altro per il risultato, ma evidentemente c’è chi sta peggio. Peraltro gare del genere capitano in un campionato e se si portano a casa comunque sono segnali. Doveroso sottolineare come a vantaggio del tecnico rumeno ci sia una rosa che offre risorse e soluzioni. Il turnover iniziale non ha funzionato granché, ma dalla panchina ha comunque potuto pescare Esposito, che ha poi deciso la sfida. E anche il tridente, con Thuram e Lautaro, si è rivelato la mossa azzeccata per sfondare l’impianto difensivo disegnato da Di Francesco, comprensibilmente rammaricato al fischio finale", aggiunge poi il quotidiano.