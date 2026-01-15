È l'Inter di Chivu . È prima in classifica a +6 sul Napoli e sul Milan (che però deve giocare stasera a Como la sua gara di recupero) ed è riuscita a vincere ieri sera contro il Lecce dopo un primo tempo bruttissimo in cui sembrava smarrita ogni certezza. "Ieri sera l’Inter è riuscita comunque a trovare la strada della vittoria appena dando una sgasata al motore, alla luce dell’enorme qualità messa in campo nello stringere il Lecce d’assedio", scrive TuttoSport.

Il quotidiano si sofferma sul lavoro svolto dall'allenatore nerazzurro da quando è arrivato all'Inter : " Chivu in un’Inter così dominante aveva giocato con l’ultimo Mancini e, soprattutto, con José Mourinho (il primo scudetto il portoghese, dopo aver tentato un 4-3-3 rivoluzionario, lo vinse inserendo il pilota automatico dopo il ritorno al 4-3-1-2) e oggi sta riproponendo, aggiungendo anche le sue idee, quanto appreso negli anni in cui dell’Inter era un giocatore".

"Al 3-5-2 inzaghiano ha dato più verticalità e una spruzzata di coraggio nel difendere alti, ma è rimasta la caratteristica principale, ovvero quella di saper dominare contro le medio-piccole. A completare il cerchio hanno provveduto Marotta, Ausilio e Baccin mettendo alle spalle della ThuLa due giocatori come Bonny ed Esposito e rendendo più profonde le alternative negli altri reparti. Così è nata una squadra capace di chiudere il girone di andata con 45 punti (va tenuto fuori dal conto il pari con il Napoli perché formalmente quella era la prima di ritorno), un andamento che porta a quota 90 dove molto probabilmente nessuno riuscirà a issarsi. Il tutto senza aver battuto il Napoli (sentenza già in cassazione) e avendo perso all’andata con Juve e Milan", ha aggiunto ancora il quotidiano sportivo.