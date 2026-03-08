FC Inter 1908
Inter, il +13 e lo scenario del red carpet. Ma Chivu ha un grosso timore

Con una vittoria questa sera nel derby, l'Inter si porterebbe a +13, trasformando le ultime 10 giornate in un lungo red carpet
Marco Macca
Con una vittoria questa sera nel derby contro il Milan, l'Inter si porterebbe a +13, trasformando, come scrive Repubblica, le ultime 10 giornate in un lungo red carpet. Riferisce il quotidiano:

"Vincendo, i nerazzurri si porterebbero a più tredici punti, trasformando quel che resta del campionato in un red carpet lungo dieci giornate fino al tricolore numero 21. Anche un pareggio, che congelerebbe

la distanza di dieci punti fra le milanesi, all’Inter andrebbe più che bene".

"È legittimo che lo pensino i tifosi, ma Chivu teme che possano convincersene anche i calciatori".

(Fonte: Repubblica)

