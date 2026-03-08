Inter, il +13 e lo scenario del red carpet. Ma Chivu ha un grosso timore

Con una vittoria questa sera nel derby contro il Milan, l'Inter si porterebbe a +13, trasformando, come scrive Repubblica, le ultime 10 giornate in un lungo red carpet. Riferisce il quotidiano:
"Vincendo, i nerazzurri si porterebbero a più tredici punti, trasformando quel che resta del campionato in un red carpet lungo dieci giornate fino al tricolore numero 21. Anche un pareggio, che congelerebbe
la distanza di dieci punti fra le milanesi, all’Inter andrebbe più che bene".
"È legittimo che lo pensino i tifosi, ma Chivu teme che possano convincersene anche i calciatori".
(Fonte: Repubblica)
