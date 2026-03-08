E' una serata che potrebbe, come tante altre, entrare nella storia dell'Inter. Ma è una notte che, a prescindere da come terminerà il derby contro il Milan, avrà un significato speciale per il popolo nerazzurro.
E' una notte che, a prescindere da come terminerà il derby contro il Milan, avrà un significato speciale per il popolo nerazzurro
Perché allo scoccare delle mezzanotte del 9 marzo, l'Inter compirà 118 anni e per i sostenitori interisti sarà l'occasione di celebrare la nascita del club, come scrive Repubblica:
"E molti tifosi nerazzurri, comunque vada la partita, dopo la gara si sono dati appuntamento in piazza Cordusio, dove un tempo sorgeva il ristorante L’Orologio, il locale in cui il club nacque nel 1908. Una scelta romantica per un derby che si preannuncia speciale".
