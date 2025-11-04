CorSera / L’Inter e ‘l’antidoto’ piazzati: regina d’Europa, il trend in Serie A…

Quella nerazzurra di Chivu è la squadra che ha segnato più gol da calci da fermo: senza i gol degli attaccanti, punizioni e angoli diventano decisivi

Alessandro De Felice Redattore 4 novembre 2025 (modifica il 4 novembre 2025 | 12:46)

I calci piazzati sono sempre più decisivi. In un calcio che evolve, i tiri da fermo rappresentano sempre più un fattore determinante. A evidenziarlo era stata la BBC dopo uno studio sulla Premier League. Il Corriere della Sera sottolinea quanto il tema sia attuale anche in Serie A.

“Rispetto alle prime 10 giornate dello scorso torneo sono scomparse 56 reti, addirittura 88 rispetto a 5 anni fa: 9 gol ogni weekend sono evaporati, svaniti nel tatticismo, nelle marcature a uomo a tutto campo e nell’impoverimento tecnico sostituito dalla muscolarità.

Solo una cosa cresce in questo calcio bloccato. E sono proprio i gol nati dai calci da fermo: su 226 reti ben 85 arrivano dai piazzati (dati Opta), ovvero il 38%, un dato altissimo”.

L’Inter è in vetta in Europa nella specialità con 7 reti: non stupisce che Calhanoglu sia il capocannoniere della Serie A, insieme al bolognese Orsolini.

Senza i gol di Thuram da un mese, causa infortunio, Chivu si affida proprio ai piazzati. Ma i nerazzurri non sono l’unica squadra:

“Anche l’assenza di Lukaku dai tabellini pesa, come inciderà quella di De Bruyne che di gol ne aveva già segnati 4 come Anguissa, un altro che bomber non è: il Napoli ha 3 punti in meno e ha segnato un terzo rispetto ai nerazzurri, pur avendo il secondo miglior attacco (16 reti) assieme al Bologna, guidato da Castro, che assieme al granata Simeone e a Bonazzoli della Cremonese a sorpresa forma il trio di centravanti più prolifici in A, a quota 4”.

Oltre ai gol degli attaccante c’è anche un altro fattore che sottolinea il Corriere della Sera:

“Terzultima nei dribbling in A dietro Parma e Cagliari e 89esima su 96 squadre dei 5 campionati top d’europa (dati Whoscored): i piazzati sono una necessità”.