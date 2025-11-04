FC Inter 1908
Inter, il Kairat Almaty è già a Milano: il motivo dell’arrivo anticipato

Inter, il Kairat Almaty è già a Milano: il motivo dell’arrivo anticipato - immagine 1
Svelato il motivo dietro all'arrivo anticipato a Milano della formazione kazaka, avversaria dell'Inter in Champions League
Alessandro De Felice
Il Kairat Almaty è già arrivato a Milano. La formazione kazaka, che domani sera affronterà l'Inter a San Siro nella quarta giornata della Fase Campionato di Champions League, ha raggiunto in anticipo l'Italia e il capoluogo meneghino rispetto alla consuetudine.

Il motivo, come svelato dal Corriere dello Sport, non è di natura tecnica, bensì logistica.

Inter, il Kairat Almaty è già a Milano: il motivo dell’arrivo anticipato- immagine 2
Per abituarsi al fuso orario, la dirigenza del Kairat Almaty ha preferito anticipare l'arrivo a Milano, consentendo ai giocatori e allo staff di abituarsi.

Tra Milano e Almaty, città del Kazakistan, ci sono infatti 4 ore di differenza.

