Il Kairat Almaty è già arrivato a Milano. La formazione kazaka, che domani sera affronterà l'Inter a San Siro nella quarta giornata della Fase Campionato di Champions League, ha raggiunto in anticipo l'Italia e il capoluogo meneghino rispetto alla consuetudine.
Inter, il Kairat Almaty è già a Milano: il motivo dell’arrivo anticipato
Il motivo, come svelato dal Corriere dello Sport, non è di natura tecnica, bensì logistica.
Per abituarsi al fuso orario, la dirigenza del Kairat Almaty ha preferito anticipare l'arrivo a Milano, consentendo ai giocatori e allo staff di abituarsi.
Tra Milano e Almaty, città del Kazakistan, ci sono infatti 4 ore di differenza.
