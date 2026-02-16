"Probabilmente non ci avrebbe scommesso nessuno a metà settembre, quando l’Inter aveva già perso due partite delle prime tre disputate. A metà febbraio invece si ritrova tutta sola in vetta alla classifica del campionato, con 20 vittorie (oltre a un pareggio e a quattro sconfitte) dopo 25 giornate e una continuità invidiabile che la vede imbattuta dal derby contro il Milan del 23 novembre scorso per un totale di 13 partite, di cui 12 vittorie e un pareggio".