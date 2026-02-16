Dopo la vittoria contro la Juventus, l'Inter si gode dei numeri da paura, che le permettono di viaggiare a gonfie vele in testa alla classifica. Il Corriere dello Sport esalta il cammino nerazzurro, ricordando che il derby dell'8 marzo contro il Milan sarà probabilmente una resa dei conti in chiave scudetto:
Inter, numeri da paura: 20 vittorie nelle ultime 25. Col Milan sarà la resa dei conti
"Probabilmente non ci avrebbe scommesso nessuno a metà settembre, quando l’Inter aveva già perso due partite delle prime tre disputate. A metà febbraio invece si ritrova tutta sola in vetta alla classifica del campionato, con 20 vittorie (oltre a un pareggio e a quattro sconfitte) dopo 25 giornate e una continuità invidiabile che la vede imbattuta dal derby contro il Milan del 23 novembre scorso per un totale di 13 partite, di cui 12 vittorie e un pareggio".
"Il successo contro la Juve ha fatto sì che i punti di vantaggio sui cugini rossoneri restino ancora otto, in attesa che la squadra di Allegri recuperi la gara casalinga contro il Como (mercoledì sera) prima della resa dei conti nella stracittadina di ritorno prevista nel weekend dell’8 marzo. Al momento il ruolino è da scudetto e nelle ultime settimane i nerazzurri non hanno perso un colpo rispetto ai punti lasciati per strada da chi insegue".
(Fonte: Corriere dello Sport)
