L'Inter vuole ritrovare la vittoria che le manca da due partite, per mantenere il distacco dalle inseguitrici Napoli e Milan che hanno vinto tra venerdì e sabato. Dall'altro lato la Fiorentina, reduce dalla qualificazione ai quarti di finale di Conference League, cerca punti per la salvezza. Scopriamo pronostico e quote di Fiorentina-Inter. Non capita dalla stagione 2022-23 che l'Inter resti a secco di vittorie per più di due partite consecutive: un dato che dice tanto della continuità nerazzurra, anche se quella di Firenze resta una trasferta ostica. La Fiorentina, infatti, è rimasta imbattuta in sei delle ultime sette partite casalinghe di Serie A (3V, 3N), dopo che nelle sette precedenti gare al Franchi aveva registrato ben cinque sconfitte e due pareggi. Vediamo il pronostico marcatori per il match del Franchi.
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Fiorentina-Inter, pronostico marcatore: si sblocca Thuram? Ma il vero nome che intriga è…
Torna al gol Thuram?
L'ultimo gol in Serie A di Marcus Thuram risale alla 24ª giornata: Sassuolo-Inter 0-5, con rete appunto del francese. Era l'8 febbraio, dunque è passato più di un mese dall'ultimo gol del francese che farà di tutto per sbloccarsi nuovamente in campionato. L'Inter - priva dell'infortunato Lautaro Martinez - ha bisogno soprattutto dei suoi gol: si parte da quota 2.3 su AdmiralBet, la quota sale a 2.39 su Marathon. Ma è ancora più alta su Netwin e Netbet: raggiunge quota 2.75.
L'altro nome che intriga
Il vero nome che intriga è però un altro, è quello di Hakan Calhanoglu. Torna dall'infortunio, è anche il rigorista della squadra e ha grande voglia di riscatto: l'ultimo gol è arrivato contro il Genoa alla 27ª, proprio su penalty. Si parte da quota 3.80 su WilliamHill per la rete di Calha, la quota sale a 4.33 su Bet365. Ma arriva a 5.00 su Netwin e Netbet, una quota davvero interessante.
Dove vedere Fiorentina-Inter in tv—
Fiorentina-Inter, sfida valida per la 30ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 22 marzo alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.
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