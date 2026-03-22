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fcinter1908 quote inter Fiorentina-Inter, pronostico marcatore: si sblocca Thuram? Ma il vero nome che intriga è…

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Fiorentina-Inter, pronostico marcatore: si sblocca Thuram? Ma il vero nome che intriga è…

Fiorentina-Inter, pronostico marcatore: si sblocca Thuram? Ma il vero nome che intriga è… - immagine 1
L'Inter vuole ritrovare la vittoria che le manca da due partite, per mantenere il distacco dalle inseguitrici: occhio ai possibili marcatori
Alessandro Cosattini Redattore 

L'Inter vuole ritrovare la vittoria che le manca da due partite, per mantenere il distacco dalle inseguitrici Napoli e Milan che hanno vinto tra venerdì e sabato. Dall'altro lato la Fiorentina, reduce dalla qualificazione ai quarti di finale di Conference League, cerca punti per la salvezza. Scopriamo pronostico e quote di Fiorentina-Inter. Non capita dalla stagione 2022-23 che l'Inter resti a secco di vittorie per più di due partite consecutive: un dato che dice tanto della continuità nerazzurra, anche se quella di Firenze resta una trasferta ostica. La Fiorentina, infatti, è rimasta imbattuta in sei delle ultime sette partite casalinghe di Serie A (3V, 3N), dopo che nelle sette precedenti gare al Franchi aveva registrato ben cinque sconfitte e due pareggi. Vediamo il pronostico marcatori per il match del Franchi.

Torna al gol Thuram?

COMPARAZIONE QUOTE FIORENTINA-INTER, THURAM MARCATORE
2.75
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2.3
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2.39
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2.75
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Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

L'ultimo gol in Serie A di Marcus Thuram risale alla 24ª giornata: Sassuolo-Inter 0-5, con rete appunto del francese. Era l'8 febbraio, dunque è passato più di un mese dall'ultimo gol del francese che farà di tutto per sbloccarsi nuovamente in campionato. L'Inter - priva dell'infortunato Lautaro Martinez - ha bisogno soprattutto dei suoi gol: si parte da quota 2.3 su AdmiralBet, la quota sale a 2.39 su Marathon. Ma è ancora più alta su Netwin e Netbet: raggiunge quota 2.75.

L'altro nome che intriga

COMPARAZIONE QUOTE FIORENTINA-INTER, CALHANOGLU MARCATORE
3.80
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5.00
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4.33
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5.00
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Il vero nome che intriga è però un altro, è quello di Hakan Calhanoglu. Torna dall'infortunio, è anche il rigorista della squadra e ha grande voglia di riscatto: l'ultimo gol è arrivato contro il Genoa alla 27ª, proprio su penalty. Si parte da quota 3.80 su WilliamHill per la rete di Calha, la quota sale a 4.33 su Bet365. Ma arriva a 5.00 su Netwin e Netbet, una quota davvero interessante.

Dove vedere Fiorentina-Inter in tv

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Fiorentina-Inter, sfida valida per la 30ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 22 marzo alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.

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