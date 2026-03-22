L'Inter vuole ritrovare la vittoria che le manca da due partite, per mantenere il distacco dalle inseguitrici Napoli e Milan che hanno vinto tra venerdì e sabato. Dall'altro lato la Fiorentina, reduce dalla qualificazione ai quarti di finale di Conference League, cerca punti per la salvezza. Scopriamo pronostico e quote di Fiorentina-Inter. Non capita dalla stagione 2022-23 che l'Inter resti a secco di vittorie per più di due partite consecutive: un dato che dice tanto della continuità nerazzurra, anche se quella di Firenze resta una trasferta ostica. La Fiorentina, infatti, è rimasta imbattuta in sei delle ultime sette partite casalinghe di Serie A (3V, 3N), dopo che nelle sette precedenti gare al Franchi aveva registrato ben cinque sconfitte e due pareggi. Vediamo il pronostico marcatori per il match del Franchi.