Inter, rientro ‘atipico’ per Lautaro pre-derby: il programma dei nazionali

La squadra di Chivu a lavoro oggi ad Appiano prima di tre giorni liberi: il programma dei rientri dei nazionali

Alessandro De Felice Redattore 14 novembre - 08:30

Si chiude questa mattina la settimana “corta” dell’Inter di Cristian Chivu. Complice la sosta per le nazionali, la formazione nerazzurra si allenerà oggi prima di tre giorni liberi concessi dal tecnico romeno.

Sono rimasti ad Appiano Sommer, Martinez, Acerbi, Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto, Luis Henrique, Diouf, Bonny e Thuram, oltre a Di Gennaro, Palacios, Darmian e Mkhitaryan, tutti e quattro ancora alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni.

Martedì pomeriggio, alla ripresa, ci sarà il blocco degli italiani, reduci dalle sfide con Moldavia e Norvegia, e Lautaro Martinez, impegnato oggi pomeriggio con la sua Argentina in una amichevole contro l’Angola.

Un rientro atipico il capitano, solitamente tra gli ultimi a rientrare, come sottolinea La Gazzetta dello Sport.

Dumfries, Sucic e Zielinski sono attesi alla Pinetina mercoledì; da giovedì gruppo al completo con gli arrivi di Akanji e Calhanoglu