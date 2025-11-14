FC Inter 1908
Inter, rientro ‘atipico’ per Lautaro pre-derby: il programma dei nazionali

La squadra di Chivu a lavoro oggi ad Appiano prima di tre giorni liberi: il programma dei rientri dei nazionali
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Si chiude questa mattina la settimana “corta” dell’Inter di Cristian Chivu. Complice la sosta per le nazionali, la formazione nerazzurra si allenerà oggi prima di tre giorni liberi concessi dal tecnico romeno.

Getty Images

Sono rimasti ad Appiano Sommer, Martinez, Acerbi, Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto, Luis Henrique, Diouf, Bonny e Thuram, oltre a Di Gennaro, Palacios, Darmian e Mkhitaryan, tutti e quattro ancora alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni.

Martedì pomeriggio, alla ripresa, ci sarà il blocco degli italiani, reduci dalle sfide con Moldavia e Norvegia, e Lautaro Martinez, impegnato oggi pomeriggio con la sua Argentina in una amichevole contro l’Angola.

Inter
Getty Images

Un rientro atipico il capitano, solitamente tra gli ultimi a rientrare, come sottolinea La Gazzetta dello Sport.

Dumfries, Sucic e Zielinski sono attesi alla Pinetina mercoledì; da giovedì gruppo al completo con gli arrivi di Akanji e Calhanoglu

