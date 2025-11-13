E' cambiato lo status all'Inter di Francesco Acerbi: il difensore è passato dall'essere il totem insostituibile della difesa ad una delle tre scelte di Chivu, nemmeno la prima, per il ruolo di centrale.
Tuttosport svela su Acerbi: “Inter, Francesco non sta gradendo il fatto che…”
Il trentasettenne - che dopo il gol al Barcellona sperava in un rinnovo biennale - non è più il pupillo del suo allenatore
Cosa che, a detta di Tuttosport, non sembra andargli proprio a genio: "Il trentasettenne - che dopo il gol al Barcellona sperava in un rinnovo biennale - non è più il pupillo del suo allenatore, tanto da essersi accomodato in panchina per tre partite di fila prima dell’impiego con la Lazio.
Ecco che se la situazione non dovesse tornare come quella degli anni scorsi all’Inter, visto che “Ace” non gradisce questa alternanza, qualora dovesse arrivare una proposta interessante al calciatore già a gennaio, i nerazzurri potrebbero non opporsi".
