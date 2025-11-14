La sosta di novembre per lasciar spazio agli impegni delle nazionali offre la possibilità all’Inter di analizzare quanto fatto in questo primo segmento di stagione. Il bilancio non può che essere positivo alla luce del primo posto sia in campionato che nella League Phase di Champions League.
fcinter1908 news rassegna stampa Inter al top per gol e cross: da Dimarco a Calha, i segreti di Chivu. Ma occhio a…
news
Inter al top per gol e cross: da Dimarco a Calha, i segreti di Chivu. Ma occhio a…
Numeri super la squadra nerazzurra di Chivu, che si prepara al derby della Madonnina contro il Milan di Allegri
La Gazzetta dello Sport ha analizzato i dati più rilevanti dei nerazzurri, sottolineando quali potranno essere le armi da utilizzare in occasione del derby contro il Milan, in programma il 23 novembre a San Siro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA