L'episodio più contestato di Inter-Napoli è senza dubbio il rigore assegnato ai nerazzurri nel secondo tempo, che ha fatto imbestialire Antonio Conte. La Repubblica oggi in edicola descrive l'accaduto così:

"... Tutto era nato da un pestone in area di Rrahmani a Mkhitaryan, diventato rigore dopo l’analisi alla moviola: è un genere di fallo che fino a un paio d’anni fa non esisteva (avevate mai sentito parlare di step on foot, quando il calcio era arbitrato in maniera meno cervellotica?), mentre adesso è un’epidemia di piedi sugli scarpini altrui".