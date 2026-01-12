L'episodio più contestato di Inter-Napoli è senza dubbio il rigore assegnato ai nerazzurri nel secondo tempo, che ha fatto imbestialire Antonio Conte. La Repubblica oggi in edicola descrive l'accaduto così:
Repubblica: “Inter, rigore di calcio cervellotico. Silenzio Conte? Forse si è accorto che…”
"... Tutto era nato da un pestone in area di Rrahmani a Mkhitaryan, diventato rigore dopo l’analisi alla moviola: è un genere di fallo che fino a un paio d’anni fa non esisteva (avevate mai sentito parlare di step on foot, quando il calcio era arbitrato in maniera meno cervellotica?), mentre adesso è un’epidemia di piedi sugli scarpini altrui".
"A rigor di regolamento — il regolamento degli ultimi tempi — era rigore, ma il tempo dell’attesa per i replay del Var, tra l’altro neanche troppo lungo, ha fatto fermentare la rabbia di Conte, esplosa fragorosamente nel momento del giudizio e in qualche modo stemperata nel silenzio del dopopartita, che l’allenatore del Napoli ha preferito disertare (forse per non esagerare, forse per fare polemica negando le parole, forse perché s’è accorto di non avere tutte le ragioni), delegando le interviste alla mitezza del suo vice Stellini".
