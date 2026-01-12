"In entrambi i casi il minuto era il 74, coincidenza beffarda che si è quasi incredibilmente ripetuta pure ieri sera: il tris avrebbe fatto pensare alla magia nera, ma non si è ripetuto solo perché il turco ha tirato un minuto prima del solito. Insomma, aleggiava la stessa tensione sinistra, ma stavolta Hakan non si è spinto un centimetro oltre e ha potuto esultare come sognava: ha cambiato lato rispetto a Inter-Napoli edizione 2024-25, ha di nuovo scheggiato il palo, ma nella parte interna e la palla è schizzata dentro. Mentre San Siro si sgolava per lui, “idolo neroblu” come da coro , il turco pensava che la favola si sarebbe compiuta fino in fondo: vittoria con un suo gol per cancellare definitivamente il passato, più sette in classifica che avrebbe avuto l’effetto di un tranquillante sui rivali esagitati. Non aveva fatto i conti, però, con la tenacia napoletana, anche senza il condottiero in panchina espulso, e con l’allegria della sua difesa che ha concesso il secondo, incomprensibile gol della serata. Alla fine, è uscito per un affaticamento e sarà rivalutato oggi".