Con più sofferenza del previsto, ma alla fine l'Inter è riuscita nel suo intento: battere il Monza e portarsi momentaneamente a +4 sul Napoli . Ci sono però alcuni aspetti da analizzare, come sottolinea il Corriere dello Sport: "Vittoria con il brivido. E che brivido. Prima di scuotersi e di reagire, infatti, l'Inter ha dovuto andare sotto di 2 gol contro il Monza ultimo in classifica e reduce da 6 sconfitte nelle ultime 7 gare. Nel momento giusto, insomma, i nerazzurri hanno trovato la prima vittoria in rimonta di tutto il campionato. Così, il Napoli ha trascorso la notte a -4 e la speranza di Inzaghi è che senta la pressione oggi pomeriggio contro la Fiorentina.

Ma forse è il caso di preoccuparsi più per le difficoltà della sua squadra. Che ha sbagliato completamente il primo tempo (fondamentale però l'1-2 di Arnautovic), a dimostrazione di come la Champions consumi energie fisiche e nervose. Per poi condurre una ripresa finalmente ad alti ritmi. Anche grazie ai cambi, compresa l'aggiunta finale di Correa giusto prima del 3-2. Il ribaltone ha obbligato a sforzi non previsti e, a questo punto, è il caso di fare attenzione anche al ritorno con il Feyenoord, prima che all'Atalanta tra una settimana. Tanto più che si è pure fatto male Zielinski, in campo solo 3', mentre Lautaro, alla fine, si toccava la coscia sinistra.