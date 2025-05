CorSport: “Inter, il rimpianto c’è ed è bello grosso. Ieri a fine partita…”

"Quasi 22 minuti. E’ il tempo intercorso tra il gol di De Vrij e quello di McTominay a Napoli. E in quell’intervallo, nel primo tempo, l’Inter è stata virtualmente campione d’Italia. Insomma, non c’è stato nemmeno lo spazio per sperare davvero. Ma i nerazzurri la loro grande occasione se l’erano giocata domenica scorsa, facendosi rimontare dalla Lazio. La realtà è che, se avessero vinto, quasi certamente sarebbe finita diversamente. Naturale, quindi, che il rimpianto ci sia e che sia pure grosso". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito all'analisi di Como-Inter.

"Al fischio finale le facce dei giocatori nerazzurri erano tutte un programma, come la tristezza con sui sono andati a salutare la Curva. L’importante, però, è fare in fretta a digerire il boccone amaro. Perché tra una settimana Lautaro (zero minuti per lui e per Frattesi) e compagni potranno sfogare ravvia e frustrazione nella finale di Champions. Trionfando a Monaco, il tricolore mancato finirebbe rapidamente nel dimenticatoio. In caso contrario, una stagione con tanti momenti esaltanti si chiuderebbe con un pugno di mosche in mano", prosegue poi il quotidiano.