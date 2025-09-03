La Gazzetta dello Sport ha valutato il mercato fatto in estate dall'Inter e l'arrivo del difensore dal City all'ultimo giorno di mercato:
GdS – Inter rincorsa a Lookman vana ma con Akanji è un mercato da 7
La Gazzetta dello Sport ha valutato il mercato fatto in estate dall'Inter e l'arrivo del difensore dal City all'ultimo giorno di mercato
Seconde scelte di prima qualità, sperando che vada meglio dello scorso anno. Sucic a centrocampo insidia i titolari, Bonny e Pio Esposito pronti a offrire soluzioni diverse in attacco, se i leader hanno bisogno di una pausa. Lo svizzero Akanji non avrà problemi a intendersi con Sommer, che lo guidava in Nazionale. La rincorsa a Lookman però è stata vana.
