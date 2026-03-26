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TS – Inter, rinnovo a Mkhitaryan in standby per un motivo: l’armeno ragiona su…

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Il centrocampista nerazzurro non ha ancora deciso cosa farà in futuro: intanto corre per tornare a disposizione di Chivu
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Quale sarà il futuro di Mkhitaryan? L'armeno intanto corre in campo per rientrare dopo l'infortunio muscolare delle ultime settimane. E presto scioglierà anche le riserve, perché nulla appare al momento scontato. Spiega infatti TuttoSport:

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Getty Images

"Da giorni l'ex giocatore di Borussia Dortmund, Manchester United, Arsenal e Roma si presenta ad Appiano per svolgere lavori di recupero, anche nei giorni di riposo concessi da Chivu. Vuole tornare per il rush finale. Magari già la domenica di Pasqua contro la sua ex squadra (la Roma), oppure la settimana dopo a Como.

Di sicuro Chivu lo aspetta, perché rispetto ai giovani colleghi sopracitati - Sucic, Frattesi e Diouf -, l'armeno è una garanzia di rendimento. Certo, il fisico e la tenuta non sono più quelli di un tempo, però Mkhitaryan ha dimostrato di poter dire ancora la sua, tant'è che nelle scorse settimane il club aveva anche valutato - a differenza degli altri giocatori in scadenza - di proporgli un rinnovo per un'ulteriore stagione. Idea al momento in stand-by, anche perché lo stesso giocatore starebbe ragionando sul proprio futuro, senza escludere la possibilità di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo".

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