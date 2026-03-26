Quale sarà il futuro di Mkhitaryan? L'armeno intanto corre in campo per rientrare dopo l'infortunio muscolare delle ultime settimane. E presto scioglierà anche le riserve, perché nulla appare al momento scontato. Spiega infatti TuttoSport:

Di sicuro Chivu lo aspetta, perché rispetto ai giovani colleghi sopracitati - Sucic, Frattesi e Diouf -, l'armeno è una garanzia di rendimento. Certo, il fisico e la tenuta non sono più quelli di un tempo, però Mkhitaryan ha dimostrato di poter dire ancora la sua, tant'è che nelle scorse settimane il club aveva anche valutato - a differenza degli altri giocatori in scadenza - di proporgli un rinnovo per un'ulteriore stagione. Idea al momento in stand-by, anche perché lo stesso giocatore starebbe ragionando sul proprio futuro, senza escludere la possibilità di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo".