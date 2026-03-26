L'Italia giocherà questa sera lo spareggio contro l'Irlanda. Il ct degli azzurri Gattuso ha le idee chiare su chi schierare per la gara importantissima per l'accesso ai Mondiali:
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Italia-Irlanda, Gattuso ha scelto la formazione: Bastoni ok, altri due interisti dal 1′. E Pio…
"Hanno recuperato tutti e l’Italia sembra fatta. Quella che Gattuso aveva in mente dal primo giorno. Quasi tutti: Scamacca non sarà neanche in panchina, ma la sua era la situazione più difficile e l’obiettivo è il recupero per la seconda e si spera decisiva partita. Bastoni ha diradato ieri quasi tutti dubbi e con ogni probabilità sarà al centro della difesa, con Mancini a destra e Calafiori a sinistra. In caso di emergenza improvvisa, pare sia Scalvini quello destinato a subentrare, probabilmente spostandosi a destra per lasciare il centro al difensore romanista", scrive La Gazzetta dello Sport.
"A centrocampo Locatelli davanti alla difesa con Barella e Tonali mezzali: probabile che l’ex milanista si lanci nelle solite incursioni lasciando l’interista in posizione più equilibrata. Sulla fascia sinistra c’è Dimarco, a destra Politano che, parole del ct, non ha più problemi. In caso negativo, da esterno giocherebbe Palestra che il ct ha fortemente voluto: sarebbe un debutto quasi come quello di Cabrini in Italia-Francia 2-1 prima partita del Mondiale ’78. In attacco Kean-Retegui, ma sicuramente Pio Esposito troverà spazio a partita in corso", aggiunge il quotidiano.
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