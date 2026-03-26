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Italia-Irlanda, Gattuso ha scelto la formazione: Bastoni ok, altri due interisti dal 1′. E Pio…

Italia-Irlanda, Gattuso ha scelto la formazione: Bastoni ok, altri due interisti dal 1′. E Pio… - immagine 1
L'Italia giocherà questa sera lo spareggio contro l'Irlanda. Il ct degli azzurri ha le idee chiare su chi schierare per la gara importantissima
Andrea Della Sala Redattore 

L'Italia giocherà questa sera lo spareggio contro l'Irlanda. Il ct degli azzurri Gattuso ha le idee chiare su chi schierare per la gara importantissima per l'accesso ai Mondiali:

Italia-Irlanda, Gattuso ha scelto la formazione: Bastoni ok, altri due interisti dal 1′. E Pio…- immagine 2
Getty Images

"Hanno recuperato tutti e l’Italia sembra fatta. Quella che Gattuso aveva in mente dal primo giorno. Quasi tutti: Scamacca non sarà neanche in panchina, ma la sua era la situazione più difficile e l’obiettivo è il recupero per la seconda e si spera decisiva partita. Bastoni ha diradato ieri quasi tutti dubbi e con ogni probabilità sarà al centro della difesa, con Mancini a destra e Calafiori a sinistra. In caso di emergenza improvvisa, pare sia Scalvini quello destinato a subentrare, probabilmente spostandosi a destra per lasciare il centro al difensore romanista", scrive La Gazzetta dello Sport.

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"A centrocampo Locatelli davanti alla difesa con Barella e Tonali mezzali: probabile che l’ex milanista si lanci nelle solite incursioni lasciando l’interista in posizione più equilibrata. Sulla fascia sinistra c’è Dimarco, a destra Politano che, parole del ct, non ha più problemi. In caso negativo, da esterno giocherebbe Palestra che il ct ha fortemente voluto: sarebbe un debutto quasi come quello di Cabrini in Italia-Francia 2-1 prima partita del Mondiale ’78. In attacco Kean-Retegui, ma sicuramente Pio Esposito troverà spazio a partita in corso", aggiunge il quotidiano.

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