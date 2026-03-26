"Hanno recuperato tutti e l’Italia sembra fatta. Quella che Gattuso aveva in mente dal primo giorno. Quasi tutti: Scamacca non sarà neanche in panchina, ma la sua era la situazione più difficile e l’obiettivo è il recupero per la seconda e si spera decisiva partita. Bastoni ha diradato ieri quasi tutti dubbi e con ogni probabilità sarà al centro della difesa, con Mancini a destra e Calafiori a sinistra. In caso di emergenza improvvisa, pare sia Scalvini quello destinato a subentrare, probabilmente spostandosi a destra per lasciare il centro al difensore romanista", scrive La Gazzetta dello Sport.