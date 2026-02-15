Il Bodo Glimt sta preparando la sfida contro l'Inter in Spagna, a Marbella. Il campionato norvegese è finito il 30 novembre scorso. "I ragazzi di Knutsen, allenatore dei norvegesi dal 2018, sono arrivati secondi. Si sono qualificati allo spareggio — valido per qualificarsi agli ottavi — dopo aver battuto in trasferta l’Atletico Madrid all’ultima giornata della fase a girone. Storia singolare quella di Berg e compagni: nel 2017 erano in seconda divisione, poi hanno vinto quattro campionati".
Il campionato norvegese è finito il 30 novembre scorso. Intanto la squadra di Knutsen prepara la sfida contro l'Inter in Spagna
"Il tutto grazie a un settore giovanile all’avanguardia e a una politica volta a creare una sorta di Athletic Bilbao di Norvegia: 11 giocatori sono cresciuti a Bodo o nelle città del nord del Paese, da Tromso a Trondheim. L’anno scorso sono arrivati in semifinale di Europa League. All’Aspmyra Stadion, impianto da ottomila posti, hanno vinto 32 gare europee su 43 (con nove sconfitte e due pareggi). Due gli ex Serie A: Jens Hauge, passato per il Milan, e Haitam Aleesami, tre anni a Palermo (di cui due in Serie B)".
(Gazzetta dello Sport)
