Il Bodo Glimt sta preparando la sfida contro l'Inter in Spagna, a Marbella. Il campionato norvegese è finito il 30 novembre scorso. "I ragazzi di Knutsen, allenatore dei norvegesi dal 2018, sono arrivati secondi. Si sono qualificati allo spareggio — valido per qualificarsi agli ottavi — dopo aver battuto in trasferta l’Atletico Madrid all’ultima giornata della fase a girone. Storia singolare quella di Berg e compagni: nel 2017 erano in seconda divisione, poi hanno vinto quattro campionati".