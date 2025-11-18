Per una volta, i giocatori impiegati con le varie nazionali non sono stati spremuti e saranno presto a disposizione di Chivu per il derby

Andrea Della Sala Redattore 18 novembre 2025 (modifica il 18 novembre 2025 | 10:32)

"Prendi due, giochi una: in attesa di Manuel Akanji, il conto dei minuti giocati dai nazionali nerazzurri è arrivato a 992 minuti, il che significa che ciascuno dei giocatori impegnati lontano dall’Inter, in questa terza sosta stagionale, ha giocato in media 90 minuti. Non male, specialmente se consideriamo che nelle due soste precedenti in valigia erano finiti rispettivamente 120 e 127 minuti in media per giocatore. E allora eccola qui, la buonissima notizia per Cristian Chivu, che oggi si appresta a dirigere i lavori ad Appiano dopo i tre giorni liberi concessi a chi è rimasto in Italia: il derby ti prosciuga di energie fisiche e mentali, meglio arrivarci senza un sovraccarico di fatica già spalmato tra gambe e testa tra un viaggio e l’altro in giro per il mondo", spiega La Gazzetta dello Sport.

"L’altra bella notizia si materializzerà sempre oggi alla Pinetina, come non succede praticamente mai quando i campionati si fermano per lasciare spazio alle nazionali: Lautaro Martinez di solito è l’ultimo a raggiungere la truppa, dopo una dozzina di ore di volo e con un fastidioso jet lag da smaltire, ma stavolta sarà lì a tirare il gruppo, primo tra tutti i nazionali dell’Inter. Accanto a lui ci sarà Marcus Thuram, risparmiato da Deschamps dopo l’infortunio che lo ha fermato per oltre un mese e a tempo pieno per l’Inter da più giorni ancora del compagno. La ThuLa avrà sei giorni per riconnettersi come non succede da una vita. Tempismo perfetto, all’orizzonte si intravvedono i diavoli di Allegri".

"Domani toccherà a Calhanoglu, che si unirà ai compagni insieme agli italiani e alla coppia Sucic-Zielinski, impegnati ieri con Croazia e Polonia: il centrocampista ha riposato mentre il rivale rossonero Modric entrava in corsa, l’ex Napoli è rimasto in campo fino alla fine e ha segnato il gol vittoria a Malta", chiude Gazzetta.