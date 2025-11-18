FC Inter 1908
Inter, è corsa a due in mediana: Sucic o Zielinski col Milan? A destra senza Dumfries scatta…

Nel derby Chivu si porta dietro anche un altro dubbio. Assente per infortunio Mkhitaryan, è corsa a due per una maglia
Andrea Della Sala Redattore 

Non solo in difesa, dove a tenere banco è la scelta per il ruolo di centrale della difesa a tre. Nel derby Chivu si porta dietro anche un altro dubbio. Assente per infortunio Mkhitaryan, è corsa a due per una maglia da titolare contro il Milan.

"L’esperienza può diventare un fattore anche a centrocampo, dove Sucic e Zielinski si giocano un posto accanto a Calhanoglu e Barella. Dovesse scegliere solo in base al curriculum, Chivu opterebbe per il polacco, che al Milan peraltro ha segnato 4 reti in carriera — più che a ogni altra squadra — e che dal doppio impegno in nazionale tornerà con la rete del 3-2 di ieri sera a Malta. Sucic, però, arriverà più fresco — ieri è rimasto in panchina 90 minuti col Montenegro, mentre il milanista Modric aggiungeva minuti a quelli giocati con le Far Oer — e aspetta il grande appuntamento praticamente da quando ha messo piede a Milano", si legge su La Gazzetta dello Sport.

Come anticipato da Fcinter1908, Dumfries non recupererà per il derby. Chivu valuta già le alternative. "Da domani in poi scatterà la doppia rincorsa. Quella di Carlos Augusto a un posto nella partitissima di San Siro, invece, è già iniziata nella ripresa di Inter-Lazio: contro i biancocelesti, Chivu lo ha schierato da esterno destro al posto di Dumfries, lasciando Luis Henrique in panchina. Se il fastidio alla caviglia che ha fermato l’olandese in nazionale dovesse diventare qualcosa di più, sapete già quale brasiliano è pronto a spingere contro il Milan", aggiunge Gazzetta.

