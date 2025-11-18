Come anticipato da Fcinter1908, Dumfries non recupererà per il derby. Chivu valuta già le alternative. "Da domani in poi scatterà la doppia rincorsa. Quella di Carlos Augusto a un posto nella partitissima di San Siro, invece, è già iniziata nella ripresa di Inter-Lazio: contro i biancocelesti, Chivu lo ha schierato da esterno destro al posto di Dumfries, lasciando Luis Henrique in panchina. Se il fastidio alla caviglia che ha fermato l’olandese in nazionale dovesse diventare qualcosa di più, sapete già quale brasiliano è pronto a spingere contro il Milan", aggiunge Gazzetta.
