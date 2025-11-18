"L’esperienza può diventare un fattore anche a centrocampo, dove Sucic e Zielinski si giocano un posto accanto a Calhanoglu e Barella. Dovesse scegliere solo in base al curriculum, Chivu opterebbe per il polacco, che al Milan peraltro ha segnato 4 reti in carriera — più che a ogni altra squadra — e che dal doppio impegno in nazionale tornerà con la rete del 3-2 di ieri sera a Malta. Sucic, però, arriverà più fresco — ieri è rimasto in panchina 90 minuti col Montenegro, mentre il milanista Modric aggiungeva minuti a quelli giocati con le Far Oer — e aspetta il grande appuntamento praticamente da quando ha messo piede a Milano", si legge su La Gazzetta dello Sport.