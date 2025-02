"L’Inter rischia la beffa. De Vrij pareggia il conto tre minuti dopo il novantesimo di una partita che sembra stregata. Prima del pareggio, propiziato dall’ultimo arrivato Zalewski e favorito dalla dormita colossale di Chukwueze, ai nerazzurri erano stati annullati tre gol e soprattutto avevano colpito tre volte il palo alla sinistra di Maignan nell’ultimo quarto di partita: prima Bisseck, poi Thuram e infine Dumfries. Sempre di testa. Inzaghi quasi non ci crede. C’è anche un rigore che né l’arbitro Chiffi in campo, né Di Paolo alla Var vedono, un intervento di Pavlovic su Thuram, a rendere surreale il pomeriggio nerazzurro. Il pari è una liberazione. Festeggiato come il pareggio della Roma, che frena il Napoli all’Olimpico, sempre nel recupero. L’Inter poteva precipitare a meno 6 da Conte e invece si trova a meno 3, come prima di questa giornata, con l’occasione di agguantare la capolista giovedì a Firenze, nel recupero della partita che nessuno dimenticherà per il malore di Bove. Scampato pericolo", aggiunge il quotidiano.