Toni: “Napoli, punti persi che pesano. Inter, Inzaghi ha una fortuna”

«Secondo me nello spogliatoio serve anche equilibrio. Hai due attaccanti forti, è arrivato Zalewski, si è presentato bene. Se prendi un attaccante forte togli serenità anche agli altri due. L'Inter ha la rosa tra le più complete in Europa, in Italia è sotto inteso che sia la più forte può competere in tutte le competizioni. È stata costruita per quello, la società ha l'obiettivo di vincere anche la Champions. La squadra nerazzurra ha la fortuna di avere giocatori di qualità in panchina che sanno di essere riserve. Perché a volte i giocatori di qualità non vogliono stare in panchina. L'allenatore ha creato questo gruppo che chi entra, come Frattesi, è un giocatore che ha una rabbia che sembra quasi un titolare. Questa è la fortuna di Inzaghi», ha concluso l'ex giocatore sui nerazzurri.