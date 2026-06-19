"La prima parte di preparazione estiva dell’Inter si svolgerà in Germania, nella cittadina di Donaueschingen che si trova nella regione del Baden-Württemberg. Ad Appiano Gentile ci saranno dei lavori di riqualificazione che renderanno inagibili i campi, da qui la decisione di fare un ritiro altrove. Parenza prevista per il 16 luglio e ritorno il 26 dopo la prima amichevole del pre campionato contro una squadra locale, il Karlsruher, squadra che l’Inter affronterà per la prima volta nella sua storia. Poi l’estate nerazzurra proseguirà tra Hong Kong e l’Australia", spiega La Gazzetta dello Sport.