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CdS – Inter, il segreto del successo di Chivu è racchiuso in tre parole

Inter Chivu
Il focus sul mandato del tecnico nerazzurro rinnovato dopo la giornata di ieri con massima soddisfazione
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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La notizia del rinnovo di contratto di Cristian Chivu ha chiuso la giornata di ieri in casa nerazzurra. Sul tema torna anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

CdS – Inter, il segreto del successo di Chivu è racchiuso in tre parole- immagine 2

"L’Inter ha blindato così il suo allenatore, reduce da un’annata clamorosa, chiusa con i due trofei conquistati. Una decisione per certi aspetti scontata, considerando il valore che ha già dimostrato Chivu alla sua prima annata sulla panchina nerazzurra.

Il segreto del successo è racchiuso in tre parole: orgoglio, lealtà, interismo. Le aveva pronunciate al suo ritorno in nerazzurro da allenatore della prima squadra e le ha ribadite il club ieri nel comunicato che ha reso ufficiale la notizia del rinnovo.

Tre ingredienti su cui Marotta e Ausilio hanno fatto affidamento per proiettarsi oltre la fine complicata del rapporto con Simone Inzaghi. Scommessa ampiamente vinta, non c’è dubbio. Ripetersi non sarà affatto facile, ma i Campioni d’Italia hanno tutta l’intenzione di provare a difendere il tricolore, così come di tornare a imporsi tra le prime realtà anche in Champions League dopo l’eliminazione prematura di quest’anno. Gli investimenti in programma sul fronte mercato e lo stimolo dell’allenatore di continuare a stupire sono due tasselli non di poco conto che si uniscono al mosaico nerazzurro. Il messaggio che filtra è piuttosto chiaro: tutte le componenti del club sono concentrate nel tentativo di alzare ulteriormente l’asticella".

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