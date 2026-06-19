Il segreto del successo è racchiuso in tre parole: orgoglio, lealtà, interismo. Le aveva pronunciate al suo ritorno in nerazzurro da allenatore della prima squadra e le ha ribadite il club ieri nel comunicato che ha reso ufficiale la notizia del rinnovo.

Tre ingredienti su cui Marotta e Ausilio hanno fatto affidamento per proiettarsi oltre la fine complicata del rapporto con Simone Inzaghi. Scommessa ampiamente vinta, non c’è dubbio. Ripetersi non sarà affatto facile, ma i Campioni d’Italia hanno tutta l’intenzione di provare a difendere il tricolore, così come di tornare a imporsi tra le prime realtà anche in Champions League dopo l’eliminazione prematura di quest’anno. Gli investimenti in programma sul fronte mercato e lo stimolo dell’allenatore di continuare a stupire sono due tasselli non di poco conto che si uniscono al mosaico nerazzurro. Il messaggio che filtra è piuttosto chiaro: tutte le componenti del club sono concentrate nel tentativo di alzare ulteriormente l’asticella".