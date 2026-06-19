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CdS – Inter, il segreto del successo di Chivu è racchiuso in tre parole
La notizia del rinnovo di contratto di Cristian Chivu ha chiuso la giornata di ieri in casa nerazzurra. Sul tema torna anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport:
"L’Inter ha blindato così il suo allenatore, reduce da un’annata clamorosa, chiusa con i due trofei conquistati. Una decisione per certi aspetti scontata, considerando il valore che ha già dimostrato Chivu alla sua prima annata sulla panchina nerazzurra.
Il segreto del successo è racchiuso in tre parole: orgoglio, lealtà, interismo. Le aveva pronunciate al suo ritorno in nerazzurro da allenatore della prima squadra e le ha ribadite il club ieri nel comunicato che ha reso ufficiale la notizia del rinnovo.
Tre ingredienti su cui Marotta e Ausilio hanno fatto affidamento per proiettarsi oltre la fine complicata del rapporto con Simone Inzaghi. Scommessa ampiamente vinta, non c’è dubbio. Ripetersi non sarà affatto facile, ma i Campioni d’Italia hanno tutta l’intenzione di provare a difendere il tricolore, così come di tornare a imporsi tra le prime realtà anche in Champions League dopo l’eliminazione prematura di quest’anno. Gli investimenti in programma sul fronte mercato e lo stimolo dell’allenatore di continuare a stupire sono due tasselli non di poco conto che si uniscono al mosaico nerazzurro. Il messaggio che filtra è piuttosto chiaro: tutte le componenti del club sono concentrate nel tentativo di alzare ulteriormente l’asticella".
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